Autofahrer positiv auf Drogen getestet Pedelec-Fahrer bei Unfall in Kleve schwer verletzt

Am Montagabend (6. Februar) ereignete sich an der Kreuzung Triftstraße / Albersallee in der Klever Oberstadt ein Verkehrsunfall. Ein 28-jähriger Autofahrer aus Polen war gegen 21.35 Uhr in seinem Seat Alhambra auf der Triftstraße unterwegs. Als er an der Ampelkreuzung nach links in die Albersallee abbiegen wollte, übersah der Mann nach ersten Erkenntnissen der Polizei einen entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten Pedelecfahrer, der die Triftstraße in Richtung Querallee befuhr.