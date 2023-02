In Tiefgarage in Kleve Dreister Fahrraddieb kommt mit Verstärkung wieder

Ein bislang unbekannter Täter begab sich am 19. Dezember 2022 in die Tiefgarage der Sparkasse an der Hagsche Straße und entwendete dort ein verschlossenes Pedelec, indem er es hinten anhob und wegtrug. Offenbar nicht genug für den Dieb: Noch am selben Tag begab er sich mit einem Mittäter und einer Mittäterin erneut in die Tiefgarage, wo sie nun zu dritt ein weiteres verschlossenes Pedelec entwendeten.