Deutschlandweiter Wettbewerb Schüler aus dem Kreis Kleve für Mathe-Fähigkeiten ausgezeichnet

Kluge Köpfe aus dem Kreis Kleve: Nun konnten die Sieger der Kreisrunde der 62. Mathematik-Olympiade im Rahmen einer Feierstunde in der Aula des Collegium Augustinianum Gaesdonck geehrt werden. Die Mathematik-Olympiade startet in jedem Schuljahr nach den Sommerferien mit der Schulrunde, bei der die Teilnehmer in Heimarbeit ihre Aufgaben bearbeiten und ihren Mathematiklehrern abgeben. Insgesamt konnten sich 113 Schüler für die zweite Runde, die an einem Samstag am Freiherr-vom-Stein Gymnasium in Kleve, am Lise-Meitner-Gymnasium in Geldern und am Collegium Augustinianum Gaesdonck ausgetragen wurde, qualifizieren.