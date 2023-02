Freizeitpark veranstaltet Jobberday So kommt man an Jobs im Wunderland Kalkar

Auch im Hotel- und Messebereich werden Mitarbeiter gesucht. Das Wunderland verspricht einen guten Stundenlohn, ein einfaches Online-Schichtplanungssystem, Karrieremöglichkeiten und kostenlosen Zutritt zum Sportraum. Vollzeit-, Teilzeit- und Minijobs für die Saison 2023 gibt es für Bewerber aller Altersklassen. Ob Aushilfsjobs, sozialversicherungspflichtige Festverträge auf Gleitzonenbasis oder 30/40-Stunden-Verträge – im Angebot sind sowohl Tätigkeiten unter der Woche als auch Wochenend- und Ferienjobs für die Saison in Kernie´s Familienpark. Folgende (Aushilfs-)Tätigkeiten sind im Wunderland Kalkar und in Kernie´s Familienpark zu besetzen: an den Kassen, im Souvenirshop, an der Rezeption, in der Fahrgeschäft-Betreuung, im Kart-Bereich, in der Hotel- und Parkanimation, im häuslichen Dienst, im gastronomischen Bereich, Familienpark Gastronomie, Service Restaurants, Küche, Kneipenstraße, im Auf- und Abbau im Messe- und Kongresszentrum sowie für Events. Schüler, die in den Ferien arbeiten wollen, müssen zum Zeitpunkt des Arbeitsantritts bereits 16 Jahre alt sein.