Verein baut Schule in Afrika Hilfe für Klever Helfer in Ghana

Zum wiederholten Male hat den Freundeskreis zum Ende des Jahres zudem eine großzügige Spende erreicht. Thomas Dammers, Geschäftsführer und Gesellschafter von Remax Immobilien in Kleve und seine Familie haben dem Verein, der sich mit Bildungsangeboten für Kinder in Ghana stark macht, erneut 3000 Euro gespendet. Bei einem Besuch im kleinen Laden des Vereins an der Kavarinerstraße in Kleve sagte er: „Uns ist wichtig, dass wir ein Projekt unterstützen, bei dem wir Vertrauen haben können, dass unser Geld am richtigen Einsatzort ankommt. Beim Freundeskreis Humanitäre Hilfe in Ghana haben wir diese Gewissheit seit Jahren. Gern möchten wir noch mehr Menschen ermutigen unserem Beispiel zu folgen.“