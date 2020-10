Corona-Pandemie : Kita Zauberfarben: 60 Kinder und 14 Beschäftigte in Quarantäne

In der Kita Zauberfarben wurde eine Person positiv auf Corona getestet. Foto: dpa

Kleve Dort war eine Person positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Kontaktpersonen werden kurzfristig getestet, kündigt die Klever Verwaltung an.

In der städtischen Kindertageseinrichtung Zauberfarben im Klever Stadtteil Kellen gibt es eine bestätigte Infektion mit dem Coronavirus. Das gab die Stadt Kleve am Dienstag bekannt. Der Corona-Fall hat weitreichende Folgen: Für alle Kinder und Beschäftigten hat das Gesundheitsamt des Kreises Kleve eine Quarantäne angeordnet. Diese betrifft, wie die Stadt Kleve auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, drei Kita-Gruppen mit insgesamt 60 Kindern und 14 Beschäftigte, die in der Kindertagesstätte Zauberfarben an der Straße am Lambeer tätig sind. Die Kontaktpersonen werden kurzfristig getestet, kündigt die Klever Verwaltung an.

Die mit dem Coronavirus infizierte Person wurde im Rahmen eines in Kitas üblichen Routinetests untersucht. Ob es sich dabei um ein Kind oder einen Beschäftigten handelt, wollte die Stadt aus Gründen des Datenschutzes nicht mitteilen. Am Montag, 5. Oktober, wurde das positive Testergebnis bekannt. Die Person zeige bisher keinerlei Krankheitssymptome, so die Stadt Kleve am Dienstag.