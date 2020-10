Nach Großbrand : Mühlhoff-Prozess: Mitarbeiter im Zeugenstand

Kleve/Goch Vor zwei Wochen begann der Prozess gegen den Angeklagten, der vor dem verheerenden Brand bei Mühlhoff selbst bei der Firma (rund 400 Angestellte) beschäftigt gewesen war. Jetzt waren seine Kollegen im zeugenstand

Ein 58-jähriger Mann soll im Dezember 2019 die Uedemer Firma Mühlhoff in Brand gesetzt haben. Vor zwei Wochen begann der Prozess gegen den Angeklagten, der vor dem verheerenden Brand selbst bei der Firma (rund 400 Angestellte) beschäftigt gewesen war. Angaben zur Sache machte er auch am zweiten Verhandlungstag vor dem Klever Landgericht nicht – dafür kamen zwölf Zeugen, darunter zahlreiche Mitarbeiter, zu Wort. Sie alle schilderten, dass der frühere Kollege irgendwann angefangen habe, die Arbeitssicherheit akribisch zu beanstanden. Er habe beispielsweise kritisiert, dass Lasten, die mit Flurförderfahrzeugen durch die Hallen bewegt werden, zu hoch gestapelt seien.

„In seinen Augen war das lebensgefährlich. Ich habe das nicht so gesehen“, sagte ein 49-jähriger Mitarbeiter, der im gleichen Logistikbereich arbeitete wie der Angeklagte. Immer wieder habe der frühere Kollege das Thema Arbeitssicherheit angesprochen, in „aufgebauschtem Maße bis es keiner mehr hören wollte“, so der Zeuge. Auch die Berufsgenossenschaft sei mal da gewesen, habe sich das Ganze angesehen, aber nichts beanstandet.