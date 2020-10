Museum Moyland : Schneider zu Gast bei Schlossgespräch

Bedburg-Hau/Moyland Geschäftsführer der SPD Bundestagsfraktion sprach bei Veranstaltung der Volksbank Kleverland zu dem Thema „Gespaltenes Land? Wie neue Ungleichheiten unsere Zukunft gefährden.“

Das Thema des Abends lautete „Gespaltenes Land? Wie neue Ungleichheiten unsere Zukunft gefährden – und was man dagegen tun kann“ besaß hatte eine große Brisanz in sich. Er habe absichtlich kein Modethema gewählt, so Schneider, aber es zeige die gesellschaftliche Verfassung unseres Landes. Gleiche Chancen besonders für Kinder bestünden in Deutschland nicht. Der Zugang zu Bildung sei sehr auf die soziale Herkunft zurückzuführen. Allein diese Tatsache zeige, dass die Gesellschaft auseinander drifte. Dabei sei es nicht die nur Einkommensschere, die immer weiter auseinandergehe, sondern die Vermögensschere, die es verhindert, dass soziale Gleichheit und Gerechtigkeit im Land herrschen. Hier müsse der Staat unbedingt eingreifen, um die Ungleichheiten zu verändern. Tatsache sei, dass in Deutschland die Hälfte der Bevölkerung kaum über nennenswertes Vermögen verfügt, dafür aber die oberen zehn Prozent mehr als 60 Prozent des Gesamtvermögens besitzen, so der SPD-Politiker. Hier müsse es dringend zu einem Ausgleich kommen, damit sich diese Zahlen nicht noch mehr auseinanderentwickeln. Wichtig seien in diesem Zusammenhang noch die Reduzierung von Nebenkosten beim Immobilienerwerb (Grunderwerbssteuer, Notar- und Maklerkosten) für die Eigennutzung und eine einfachere und sichere Form der zusätzlichen privaten Altersvorsorge.