Tischtennis : WRW Kleve: Herren gelingt zweiter Saisonsieg

Kreis Kleve Der Verbandsligist setzt sich mit 9:3 gegen den TTC MJK Herten durch. In der Verbandsliga der Damen gehen der TTV Rees-Groin, SV Walbeck II und TTC BW Geldern-Veert leer aus.

In der Tischtennis-Verbandsliga ist den Herren von WRW Kleve der zweite Saisonsieg gelungen. Das Team gewann die Heimpartie gegen den TTC MJK Herten mit 9:3. Damit rehabilitierte sich die Mannschaft für die eine Woche zuvor kassierte 3:9-Niederlage beim TB Beckhausen. Die Klever gingen durch Vincent Kesper und Hiroshi Leo Kimura in Führung, die Gäste glichen allerdings aus. Anschließend zog der Gastgeber davon. Bastian Beyerink, Jakob Kramer, Kesper, Kimura und Lucca-Henk Knaus erzielten die Punkte. Einige Matches wurden allerdings im fünften Satz entschieden. Die weiteren Punkte holten Beyerink und Kramer.

In der Landesliga der Herren verlor der TTV Rees-Groin II beim Spitzenreiter TuS Rheinberg II mit 5:7. „Insgesamt war das eine ordentliche Leistung“, sagte Mannschaftsführer Sven Kurzinski, der nicht unzufrieden war. Allerdings läuft Spitzenspieler Benedikt Tenbrink derzeit seiner Normalform hinterher und verlor beide Einzel. Auch Tobias Beyer hatte in beiden Partien das Nachsehen. Dabei konnte die Nummer fünf in einem Match eine zwischenzeitliche 2:0-Führung nicht ins Ziel bringen und verlor am Ende knapp mit 2:3. Die Punkte für den TTV II holten Henri Schmidt (2), Christian Schepers, Marcel Dahmen und Sven Kurzinski.