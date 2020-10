Vor der ersten Ratssitzung : Nitsch übernimmt SPD-Fraktion

Kleve Die Sozialdemokraten wählen den Vorstand für ihre Ratsfraktion. Stephan Geier, in der vergangenen Ratsperiode sachkundiger Bürger und Mitglied des Generationenbeirates, soll der Geschäftsführer der neuen SPD-Fraktion werden.

Die Klever Sozialdemokraten haben den Vorstand für ihre neue Ratsfraktion festgelegt. Nach einer Sitzung der künftigen Fraktions-Mitglieder hat sich die zehnköpfige Fraktion darüber geeinigt, wer in welcher Funktion künftig im Rat vertreten sein wird. Petra Tekath soll nicht mehr Vorsitzende der Fraktion sein, der nach einer Pause wieder in den Rat eingezogene Christian Nitsch soll an ihrer Stelle die Truppe der Sozialdemokraten im Rat führen. Tekath wird seine Stellvertreterin.

Neues junges Ratsteam in Kaarst : Dirk Salewski führt FDP-Fraktion im Rat an

Das ist auch nötig, denn der Reigen der Ausschüsse und Sitzungen geht unmittelbar nach der konstituierenden Sitzung im November los. Außerdem wird Kämmerer Haas in eben jener Sitzung am 2. November in der Stadthalle Kleve den Haushalt der Stadt einbringen, der auch schon in der Dezembersitzung des Rates traditionsgemäß verabschiedet werden soll.