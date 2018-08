Kirmes in Griethausen

Kleve-Griethausen Auch in diesem Jahr haben sich die Griethauser Ortsvereine wieder zusammengetan und zusammen mit Festwirt Christian Mathias ein tolles Kirmesprogramm auf die Beine gestellt.

Wie schon in den letzten Jahren findet auch in diesem Jahr die Kirmes wieder im und um das Vereinshaus statt. Los geht der Trubel im Altrheindorf am Samstag, 1. September um 14.00 Uhr mit dem traditionellen Kirmesturnier der Alten Herren des SV 07 Griethausen auf der Platzanlage am Postdeich. Dort werden die „Ü50“-Mannschaften zeigen, dass sie das Fußballen noch nicht verlernt haben und lange gehegte Freundschaften vertiefen. Für das leibliche Wohl bei frisch Gegrilltem, selbst gebackenem Kuchen und heißem Kaffee sowie diversen gut gekühlten Getränken ist durch die „Wölfe“ gesorgt.