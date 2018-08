Kranenburg: Ebbers verlängert Mele und Jure

Kranenburg (mgr) Strohhüte - leicht und luftig hängen sie an einer schlanken Holzleiter und erzählen vom Jahrhundert-Sommer am Niederrhein, vor allem aber erzählen sie von der Ferne, von Panama, dem alten Sehnsuchtsziel, von Südamerika und nicht zuletzt von der unerträglichen Leichtigkeit des Seins.

Martin Mehle ist argentinischer Künstler, der zusammen mit der ebenfalls aus Argentinien stammenden Malerin Celina Jure die Galerie Ebbers in Kranenburg eingerichtet und magisch verwandelt hat. Mit der Installation aus Meles Hüten im Mittelpunkt und der farbigen, so spontanen Keramik von Celina Jure. „Alfombra magica“ heißt die Ausstellung in den Räumen der Galerie Ebbers am Siep 7 in Kranenburg, die jetzt verlängert wird und noch bis 9. September von der Ferne ebenso erzählt, wie von der Zusammenarbeit zweier südamerikanischer Künstler, die zusammen die Galerie Ebbers in Kranenburg eingerichtet haben.(Termine nach Vereinbarung, Tel. 02826 802521). ⇥RP-Foto:mgr