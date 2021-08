Gründer kommt aus Kleve : Kartellamt verhängt Bußgeld gegen Ergobag-Firma

Kleve/Köln Das Unternehmen Fond of soll den Preiswettbewerb eingeschränkt haben. Nun wurde eine Bußgeld in Höhe von zwei Millionen Euro verhängt. Einer der Gründer ist der Klever Florian Michajlzeko.

Das Bundeskartellamt hat gegen den für Marken wie Ergobag und Satch bekannten Schulrucksack-Hersteller Fond Of ein Bußgeld von rund zwei Millionen Euro wegen Einschränkung des Preiswettbewerbs verhängt. „Das Unternehmen Fond Of hat über Jahre hinweg Mindestpreise für seine Schulrucksäcke und -taschen vorgegeben und dafür gesorgt, dass die beteiligten Händler diese Preise nicht unterschreiten“, sagte Kartellamtspräsident Andreas Mundt. Derartige „vertikale Preisbindungen“ führten häufig dazu, dass die Verbraucher höhere Preise zahlen müssten, sagte Mundt. „Gerade bei Schulrucksäcken und Schultaschen ist die Zahlungsbereitschaft der Eltern zum Schutz der Kinder relativ groß. Hier noch zusätzlich eine Preisbindung durchzusetzen, ist in keiner Weise akzeptabel.“