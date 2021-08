Kleve : So funktioniert die Briefwahl in der Stadt Kleve

Ab dem 23. August werden im Stadtgebiet Kleve die Wahlbenachrichtigungen zur Bundestagswahl am 26. September verschickt.

KLEVE Die Briefwahl für die Bundestagswahl kann wieder auf verschiedene Weise beantragt werden. Die Stadt Kleve hat nun bekannt gegeben, welche Möglichkeiten es gibt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Ab dem 23. August werden im Stadtgebiet Kleve die Wahlbenachrichtigungen zur Bundestagswahl am 26. September verschickt. Auch dieses Mal kann die Briefwahl wieder auf verschiedene Weise beantragt werden. Die Stadt Kleve erläuterte nun die diversen Möglichkeiten: Die Wahlberechtigten können sowohl per QR-Code, der auf der Wahlbenachrichtigung aufgedruckt ist, per Online-Formular, das ab sofort auf der Homepage der Stadt Kleve vorgehalten wird, per Wahlscheinantrag, der auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung aufgedruckt ist, per E-Mail, Fernschreiben, Telefax beziehungsweise Telegramm oder schriftlich einen Antrag auf Briefwahl stellen.

Der Antrag muss den Familiennamen, den Vornamen, das Geburtsdatum und die Wohnanschrift enthalten, so die Stadt. Eine fernmündliche Antragstellung, also per Telefon, ist unzulässig.

Ab Montag, 23. August, öffnet die Stadt Kleve im Rathaus, Minoritenplatz 1, im 1. Obergeschoss, Zimmer 1.29, zwei Briefdirektwahlbüros für die Bundestagswahl. Dort können Wahlberechtigte, die am Wahltag den Wahlraum nicht aufsuchen möchten beziehungsweise verhindert sind, direkt ihre Stimme abgeben. Hierfür ist die Vorlage der Wahlbenachrichtigung und / oder des Personalausweises erforderlich. Die Briefdirektwahlbüros sind zu folgenden Zeiten geöffnet: montags und mittwochs von 7.30 bis 17 Uhr, dienstags und freitags von 7.30 bis 12.30 Uhr, donnerstags von 7.30 bis 16 Uhr sowie samstags von 10 bis 13 Uhr. Diese Angaben finden Bürger auch auf der Vorderseite der Wahlbenachrichtigung vor.

Alle Wahlberechtigten, die das Rathaus für die Briefdirektwahl aufsuchen möchten, werden gebeten, einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Es wird weiter darum gebeten, den Desinfektionsspender im Eingangsbereich beziehungsweise im Wartebereich des Wahlamtes zu nutzen und die Wegeführung und Abstandsregel zu beachten. Die Stimmabgabe kann mit „eigenem Schreibzeug“ vorgenommen werden.

Insgesamt haben in diesem Jahr 225.772 Bürger im Kreis Kleve die Möglichkeit, ihre Stimme zur Wahl des Bundestages abzugeben. Im Vergleich zur Bundestagswahl 2017 ist die Anzahl der Wahlberechtigten damit gleicht gesunken (2017: 226.122).10.948 oder 4,84 Prozent der Wahlberechtigten sind so genannte Erstwähler. In der Stadt Kleve sind 34.814 zur Wahl aufgerufen, davon 1672 Erstwähler.

(RP)