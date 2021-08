Einweihung vor 200 Jahren : Neue Ausstellung zeigt bewegte Geschichte der Klever Synagoge

Das Bild zeigt den Blick aus der Goldstraße auf die Klever Synagoge. Foto: van Offern, Markus (mvo)

Kleve Am 24. August 1821 wurde das Gotteshaus an der Reitbahn eingeweiht. Genau 200 Jahre später eröffnet dort eine Ausstellung. Nach dem Auftakt am historischen Ort ist sie im VHS-Gebäude zu besichtigen.