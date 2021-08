Berufsinformation : „Last minute“ an einen Ausbildungplatz gelangen

Kleve Noch in diesem Jahr einen Ausbildungsplatz antreten – das ist möglich, wenn Suchende und Anbietende sich finden. Eine digitale Ausbildungsmesse der Arbeitsagentur soll helfen.

Die „Digitale Ausbildungsmesse Wesel/Kleve“ der Agentur für Arbeit Wesel steht bevor. Am Montag, 23. August, geht sie von 14 bis 18 Uhr über die Bühne. Das Prinzip: Junge Menschen, die noch für dieses Jahr eine Ausbildungsstelle suchen, können per Videochat mit Unternehmen ins Gespräch kommen – späterer Ausbildungsvertrag ausdrücklich erwünscht. Insgesamt beteiligen sich rund 20 Unternehmen aus der Region, verteilt auf die Kreise Wesel und Kleve. Sie bieten Ausbildungsstellen für das Jahr 2021 – von kaufmännischen Berufen über gewerblich-technische bis hin zu sozial-pflegerischen. Vereinzelt sind außerdem duale Studiengänge und Praktikumsplätze im Angebot.

„Der Ausbildungsmarkt in den Kreisen Wesel und Kleve braucht auch im zweiten Jahr der Corona-Pandemie besondere Aufmerksamkeit. Dafür setzen wir uns im Sommer der Berufsausbildung mit unseren Partnern am Ausbildungsmarkt ein. Mit dieser digitalen Ausbildungsmesse bieten wir ausbildungsinteressierten Jugendlichen eine unkomplizierte Möglichkeit, Kontakt zu Betrieben aufzunehmen, die dringend Nachwuchs suchen. Diese Chance sollten Jugendliche, gerne auch gemeinsamen mit ihren Eltern, nutzen“, sagt Barbara Ossyra, Vdieorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Wesel.

Wer an der digitalen Veranstaltung teilnehmen möchte, kann sich am 23. August von 14 bis 18 Uhr unter dem Link www.webmessen.de/ausbildungsmesse-wesel-kleve mit Smartphone, Tablet, Computer oder Laptop kostenlos einwählen. Neben namhaften Ausbildungsbetrieben aus der Region und den Jobcentern beider Kreise stehen die Berufsberatung der Arbeitsagentur sowie der gemeinsamen Arbeitgeber-Service für individuelle Gespräche bereit. Per Klick auf die Präsenz eines Unternehmens kommt man in den jeweiligen Chatraum und kann sich dort ungestört austauschen.