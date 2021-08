Da kommt selbst RTL zu Besuch : Klever Seehunde heißen „Robert“ und „Carmen“

KLEVE „Robert“ und „Carmen“ heißen die beiden jungen Seehunde im Klever Tiergarten. Die ganze Seehundfamilie soll eine neue Anlage erhalten.

Und nachdem das Geschlecht nun feststeht, konnten auch die Namen vergeben werden: Auf „Robert“ und „Carmen“ sollen die beiden Seehundnachzuchten einmal hören. Tierpfleger und stellvertretender Tiergartenleiter Dietmar Cornelissen freut sich über die gute Entwicklung: „Nachdem Robert und Carmen nun die letzten fünf Wochen ausreichend Nahrung an der Milchbar bekommen haben, erfolgt jetzt die spannende Zeit der Umstellung von Milch auf Fisch . Daher bieten wir den beiden nun täglich kleine Heringe an, für die sie sich derzeit aber noch nicht allzu stark interessieren.“ In den nächsten Tagen sollen die jungen Seehunde auf den Geschmack von Fisch kommen, bis sie dann mit rund zwei Monaten von der Mutter entwöhnt sind.

Mit Robert und Carmen besteht die Klever Seehundgruppe nun aus acht Tieren. Die Anlage wurde 1971 erbaut und entspricht nicht mehr den Anforderungen, die Tiergartenleiter Martin Polotzek und sein Team stellen. Polotzek: „Derzeit befinden wir uns mitten in der Vorplanungs- und Finanzierungsphase für eine neue, moderne Seehundanlage. Neben mehr Platz für unsere Seehundgruppe möchten wir die Tiere dann künftig auch in Salzwasser halten und durch Unterwasserscheiben unseren Gästen ganz neue, spektakuläre Einblicke ins Leben unserer Seehunde gewähren. Doch dieses Millionenprojekt, was die bisher größte Investition in der Geschichte des Klever Tiergartens wäre, können wir nicht alleine stemmen. Daher sind wir derzeit in Gesprächen mit Vertretern der Politik und auf der Suche nach Sponsoren, sodass wir dieses ambitionierte Projekt hoffentlich bald finanzieren und realisieren können.“