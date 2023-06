Tausende Blumen blühen So bunt wird das große Rosenfest in den Schlossgärten Arcen

In den Schlossgärten Arcen, nur wenige Kilometer von der deutsch-niederländischen Grenze und Venlo entfernt, wird die Rosenblüte gefeiert: Vom 8. bis 12. Juni dreht sich beim Rosenfest wieder alles um die Königin unter den Blumen. Dafür liefern Rosenzüchter aus der deutsch-niederländischen Grenzregion ihre schönsten Schnittrosen, die dann in wahre Kunstwerke verarbeitet und in den Gärten und im Schloss ausgestellt werden. Glanzstück des Parks ist das Rosarium, in dem im Juni und Juli über 10.000 Rosen blühen.