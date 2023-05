Freizeitpark bei Venlo Diese vier neuen Attraktionen eröffnet das Toverland im Sommer

Im Jahr 2018 eröffnete Toverland das Themengebiet Avalon mit dem Wing-Coaster Fenix, der Bootsfahrt Merlin’s Quest und dem Restaurant The Flaming Feather. Dieses Jahr wird das Angebot mit zwei großen und zwei kleinen Attraktionen erweitert. Bei den beiden großen Attraktionen handelt es sich um Dragonwatch, einen familienfreundlichen Fallturm, der die Besucher in 17 Meter Höhe bringt, und Pixarus, ein Flug-Abenteuer, bei dem die Passagiere selbst in der Hand haben, ob und wie oft sie sich überschlagen. Das Besondere an Pixarus ist seine Lage in der geneigten Kurve von Fenix, wodurch die beiden Attraktionen haarscharf aneinander vorbeifliegen werden. Für die jüngeren Besucher gibt es das neue Karussell Jumping Juna und eine Rundfahrt durch Merlins magischen Kräutergarten, die den Namen Garden Tour bekommt.