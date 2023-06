Zu wenig Platz, zu wenige Lehrer Eltern klagen über Zustände in der Montessori-Schule

Die Klassen seien zu eng, mit 31 Kindern überbesetzt und es gebe zu wenig Lehrkräfte. Das waren die Beschwerden der Eltern der Montessori-Grundschule Kleve, die in Klassenstärke mit ihren Kindern zur Fragestunde des Rates gekommen waren, um ihrem Ärger Luft zu machen. Sie fragten, ob der Stadt bewusst sei, dass die Klassen zu voll seien, dass die Standards, die Montessori setze, so nur schwer umzusetzen seien und ob die Politik die Qualitätsstandards, die von der Schule zu erfüllen sind, überhaupt bekannt seien. Dabei schwang auch der Vorwurf mit, dass die Stadt nur in Steine und nicht in Personal investiere und – mit Blick auf die stätditsche Haushaltsrücklage – auf der anderen Seite 40 Millionen Euro „auf Halde“ liegen habe.