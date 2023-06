Großes Jubiläum Musikverein Zyfflich feiert 100-jähriges Bestehen mit Kirmes

Das Highlight des Jubiläumsjahres steht für den Musikverein Zyfflich aber noch bevor: der Sternmarsch mit Zapfenstreich auf der Zyfflicher Kirmes am 4. Juni mit Beteiligung zahlreicher lokaler Musik- und Schützenvereine und der Freiwilligen Feuerwehren Zyfflich, Wyler und Kranenburg. Bei einem Sternmarsch führen unterschiedliche Marschrouten zum gleichen Ziel. Am 4. Juni ist dieses Ziel der Dorfplatz. Zwischen Festzelt und Dorfscheune erwarten die Mitglieder des Vereins und alle anwesenden Besucher drei Gruppen aus unterschiedlichen Richtungen. Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren Zyfflich, Wyler und Kranenburg führen die Fußgruppen in die Dorfmitte, befreundete Schützenvereine marschieren mit und drei Musikvereine geleiten die Gruppen zum Festakt.