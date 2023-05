„Von Profis durchgeführte Auftragstat“ Einbrecher stehlen 850 Brillengestelle bei Klever Optiker

Als Christoph Berghaus mit seinem Team am Dienstag um 9 Uhr sein Geschäft betrat, bot sich ihm ein chaotischer Anblick. Die Kasse lag herausgerissen und leer auf dem Boden, alle Schubladen waren durchwühlt worden und standen offen, alles, was die Einbrecher nicht gebrauchen konnten, lag im Geschäft verteilt herum. Was den Optiker am meisten schmerzte, war jedoch nicht das, was im Laden umher lag, sondern das, was nicht mehr da war: Die Einbrecher hatten fast alle im Laden vorhandenen Brillengestelle gestohlen – rund 850 an der Zahl.