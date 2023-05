Niederländer nur kleiner Anteil Zahl der Einbürgerungen im Kreis Kleve deutlich gestiegen

Kreis Kleve · So viele Einbürgerungen hat es im Kreis Kleve seit 2001 nicht mehr gegeben: In manchen Gemeinden und Städten sind es doppelt so viele wie zuvor. Niederländer gehören nicht zu den häufigsten drei Nationalitäten.

31.05.2023, 13:10 Uhr

Die Zahl der Einbürgerungen ist im Kreis Kleve deutlich gestiegen. Wie viele Neubürger es gegeben hat, ist von Kommune zu Kokmmune unterschiedlich. Foto: dpa/Fernando Gutierrez-Juarez

Wer dauerhaft in Deutschland lebt und nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, kann unter bestimmten Voraussetzungen die deutsche Staatsangehörigkeit beantragen. Im Jahr 2022 haben insgesamt 505 Personen im Kreis Kleve die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten – so viele wie seit 2001 nicht mehr. Das geht aus den Daten des Landesbetriebs IT.NRW hervor.