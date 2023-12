Porträt Rosa Enskat Im Zickzackkurs auf die Bühne

Wann immer im Schauspielhaus gesungen wird, kann Rosa Enskat nicht weit sein. So war es in den Robert-Wilson-Inszenierungen „Der Sandmann“ und „Das Dschungelbuch“, im David-Bowie-Musical „Lazarus“, in Bertolt Brechts „Mutter Courage“ und aktuell in „Cabaret“. Selbst bei „Der Besuch der alten Dame“ wird ihr erster spektakulärer Auftritt musikalisch unterfüttert. In Friedrich Dürrenmatts tragischer Komödie spielt Rosa Enskat mit Grandezza die Titelrolle. Als reiche Claire Zachanassian kehrt sie in ihr Heimatdorf Güllen zurück, um den Tod ihres früheren Liebhabers Ill zu fordern, der sie schwanger sitzen ließ - ein unerbittlicher Racheengel im blutroten Kleid.