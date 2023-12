Besonderes Event in Jüchen Schlossweihnacht öffnete ihre Tore

Wo kann man sich schöner auf das bevorstehende Weihnachtsfest einstimmen lassen als auf dem traumhaft schönen Areal eines Schlosses? Wo kann man Weihnachtsgeschenke für Anspruchsvolle in allen Preisklassen besser kaufen? In einem Schlosspark oder in einer überfüllten Innenstadt? Viele Menschen kennen die Antwort längst. Und weil das so ist, war gestern und vorgestern auf Schloss Dyck schwer was los.