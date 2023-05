Neue Initiative Spitzentreffen für Wasserstoff-Bündnis am Niederrhein

Eine der größten Herausforderungen für Kreise, Stadt und IHK sei es, Fach- und Arbeitskräfte in der Region zu halten. Deshalb wollen die Partner für den Standort und die Region werben. Beispielsweise mit dem gemeinsamen Auftritt bei der Expo Real im vergangenen Herbst. „Der Niederrhein Kreis Wesel investiert massiv in die Berufsschulen in Moers, Dinslaken und Wesel“, sagt Ingo Brohl. „Zusammen mit dem Angebot der Hochschule Rhein-Waal und anderen Einrichtungen ist dies ein wichtiger Beitrag bei der Fachkräftesicherung. Zudem bleibt die Nachfrage für Ansiedlungen am Niederrhein hoch, die bestehende Unternehmenslandschaft scheint trotz multipler Herausforderungen bislang sehr robust. Ich setze weiter auf die konstruktive Partnerschaft mit der IHK, auch bei kritischen Themen.“