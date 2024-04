Ungewöhnliche Tour „Black Stories“ „Wir haben in Kleve so viele mysteriöse Todesfälle“

Zwei Stunden soll der geführte Ausflug per Rad durch Kleve dauern, und Birgit van den Boom will die Zeit nutzen, um den Teilnehmern düstere Todes- und Kriminalfälle aus vergangenen Jahrhunderten näherzubringen. Aber nicht im Vortragsformat: Die Stadtführerin will die Exkursionsteilnehmer einladen, sozusagen selber zu ermitteln. Sie berichtet zum Beispiel von einer Wasserleiche in Rindern, gibt einige Details zu dem Fund bekannt – aber wie es zu dem Tod kam, müssen die Teilnehmer der Radtour dann selber herausfinden.