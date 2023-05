„Cannabis hilft NICHT gegen...“ Klever Apothekerin protestiert mit Kifferplakat von Karl Lauterbach

Das Poster vor ihrer Apotheke zeigt eine Karikatur von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Als Hippie mit Jamaika-Mütze zieht er an einem Joint. Damit ihn auch jeder erkennt, steht Karl L. in gelben Lettern am Kopf des Blattes. Silke Hans (54) ist die Inhaberin der Markt-Apotheke an der Linde, vor der Lauterbach im Plakatständer im Wind wackelt. Auf dem Poster steht: „Cannabis hilft NICHT gegen Scharlach, Mumps oder Keuchhusten“.