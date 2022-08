Zwei Festnahmen : In Kleve und Goch: Großrazzia wegen Drogenhandels

Kleve/Goch Zwei Objekte wurden durchsucht, eines in Kleve und eines in Goch. Ermittelt wird wegen „Betäubungsmitteln im Internet“. Spur führt nach Bayern.

In Kleve und Goch hat es am Mittwochabend jeweils Großeinsätze der Polizei gegeben. Die Polizei in Kleve hat Kenntnis davon, dass es die Einsätze gegeben hat, verweist jedoch auf die Generalstaatsanwaltschaft im bayerischen Bamberg, die die Pressehoheit über den Fall habe. Diese bestätigte, dass es am Mittwochabend drei Durchsuchungen gegeben hat, eine in Kleve, eine in Goch und eine in den Niederlanden. Demnach gehe es bei dem Ermittlungsverfahren um „Betäubungsmittel im Internet“; die Großrazzia hat sich also im Drogenmilieu abgespielt. Im Rahmen der Durchsuchungen seien zwei Personen festgenommen worden. Weitere Hintergründe wollte die Staatsanwaltschaft in Bamberg jedoch bislang nicht bekannt geben, „aus ermittlungstaktischen Gründen“, wie es hieß.