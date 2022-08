Kreis Kleve : Aktion „Brems Dich!“: Polizei erinnert an den Schulstart

Kreis Kleve Mit Bannern und Aufklebern weisen Polizei und Verkehrswacht Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer an den bevorstehenden Schulstart hin.

So schön die Urlaubs- und Ferienzeit auch ist, irgendwann endet sie und es geht zurück an die Arbeit oder in die Schule. Für die Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen geht der Alltag am Mittwoch, 10. August wieder los, die Erstklässler starten meist einen Tag später.