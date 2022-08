Feuerwehreinsatz : Defekte Heizung löst Kellerbrand in Hau aus

Defekte Heizung löst Kellerbrand in Hau aus

Die Freiwillige Feuerwehr rückte am Donnerstagmorgen zum Einsatz in den Capitelsweg aus. Foto: Feuerwehr Bedburg-Hau

Bedburg-Hau Ein technischer Defekt war es vermutlich, der am Donnerstagmorgen den Brand einer Heizungsanlage in Bedburg-Hau verursachte. Löscharbeiten waren nicht notwendig, aber die Feuerwehr befreite das Haus vom Brandrauch.

Zu einem Kellerbrand wurden die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau und der Rettungsdienst des Kreises Kleve am Donnerstag um 10.17 Uhr in den Capitelsweg nach Hau alarmiert. Vermutlich durch einen technischen Defekt war eine Heizungsanlage im Keller eines Zweifamilienhauses in Brand geraten.