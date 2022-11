Finanzierung gesichert : Aufatmen bei den Sprach-Kitas im Kreis Kleve

Kreis Kleve Das Bundesfamilienministerium will das Förderprogramm Sprach-Kitas bis zum Sommer des kommenden Jahres weiterfinanzieren. Bei der Caritas ist die Freude groß. Das lange Warten hat aber bereits Schäden angerichtet.

(RP) Für Maria Thoneick und Manuela Paufler, zusätzliche Fachkräfte in den Sprach-Kitas Sterntaler in Goch und Zauberstern in Kleve, waren es zuletzt anstrengende Wochen und Monate. „In dieser abwartenden Haltung auszuharren und trotzdem zielgerecht weiterzuarbeiten, das war nicht einfach“, sagt Maria Thoneick. Umso mehr freut sie sich nun, dass es wohl weitergeht. Der Bund will das Förderprogramm „Sprach-Kita“ bis zum Sommer des kommenden Jahres weiterfinanzieren. „Mir fällt eine große Last von den Schultern. Ich hoffe, dass nun auch eine offizielle Nachricht an die Sprach-Kitas nicht lange auf sich warten lässt“, sagt Manuela Paufler.