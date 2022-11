DJ Ötzi kommt : Ticketverkauf für das Klever Festzelt startet

Kleve Der Start des Ticketverkaufs für die Karnevalsveranstaltungen im Klever Festzelt ist endlich bekannt. Wann gefeiert werden kann und wo es die Karten gibt.

Auch die Veranstaltungen sind schon terminiert: Am 10. Februar findet die Klever Damensitzung statt, am 11. Februar die Herrensitzung, am 12. Februar das Prinzenfrühschoppen, am 16. Februar wird Möhneball im Klever Festzelt gefeiert, am 18. Februar gibt es den Prinzenkostümball und am 20. Februar wird zur After-Zug-Party eingeladen.