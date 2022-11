Standorte in Hückelhoven : Sprach-Kitas können nun doch bleiben

Standorte in Hückelhoven

Die Villa Regenbogen in Hilfarth ist seit dem vergangenen Jahr eine Sprachkita. Mit dem Konzept kann es nun weitergehen. Foto: Stephan Vallata

Hückelhoven Das Land NRW übernimmt fortan die Förderung, nachdem der Bund diese einstellt. Betroffen sind auch vier Standorte in Hückelhoven. Der CDU-Abgeordnete Wilfried Oellers kritisiert die Bundesregierung.

Kostenpflichtiger Inhalt Das verkündete Aus für die Förderung der Sprachkitas zum Ende des Jahres war für viele Beteiligte ein Schock – auch in Hückelhoven, wo drei Einrichtungen mit vier Standorten beheimatet sind. Im ganzen Kreis sind es sechs. Nun hat die Landesregierung in NRW eine Lösung gefunden, mit der die Sprach-Kitas weiterlaufen können. Ab dem Sommer übernimmt das Land NRW die Förderung der Sprach-Kitas, bis dahin will der Bund weiterhin dafür aufkommen.