Offenbar Brandstiftung : Wieder vier Autos in Geldern in Flammen – Polizei sucht Zeugen

Geldern/Weeze Die Serie von Autobränden in Geldern geht weiter. Vier Autos brannten am Freitagabend an verschiedenen Orten. Ob ein Zusammenhang mit den anderen Brandstiftungen in der jüngsten Zeit besteht, wird jetzt geprüft.

Die Feuerwehr in Geldern musste am Freitagabend (11. November) erneut zu Einsätzen ausrücken, um brennende Autos zu löschen. Zunächst geriet auf einem Parkplatz an der Webergasse ein Auto in Brand, das Feuer griff auf ein weiteres Fahrzeug über. Ein dritter Wagen wurde durch die Hitze stark beschädigt. Die Einsatzkräfte konnten die Brände löschen.

Zeitgleich brannte auch ein Auto im Bereich Nordwall / Hartstraße. Dieser konnte durch aufmerksame Anwohner noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Drei der beschädigten Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es besteht der Verdacht der vorsätzlichen Brandstiftung. Ob ein Zusammenhang Kostenpflichtiger Inhalt mit ähnlichen Sachverhalten in jüngster Vergangenheit in Geldern bzw. Weeze besteht, wird von der Polizei derzeit untersucht.

Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Geldern unter 02831 - 1250 entgegen.

