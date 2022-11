Rat vom Chefarzt : Info-Veranstaltungen über Vorhofflimmern in Kleve und Kevelaer

Kleve/Kevelaer Das Katholische Karl-Leisner-Klinikum informiert in Kleve und Kevelaer über das Vorhofflimmern. Besucher der Veranstaltungen können Chefarzt Norbert Bayer Fragen stellen.

Wenn die Deutsche Herzstiftung im November zur Teilnahme an der bundesweiten „Herzwoche“ ausruft, beteiligt sich das Katholische Karl-Leisner-Klinikum stets gerne – so auch dieses Jahr. „Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die häufigste Todesursache in Deutschland, deswegen ist es uns ein großes Anliegen, Informationen zur Erkrankung und Tipps zur Vorbeugung zu geben“, sagt Norbert Bayer, Chefarzt der Klinik für Kardiologie und Nephrologie des Katholischen Karl-Leisner-Klinikums.

In diesem Jahr steht das Vorhofflimmern im Mittelpunkt der Herzwoche und wird in zwei Vorträgen, einer in Kleve und einer in Kevelaer, behandelt. Herzrhythmusstörungen seien für Betroffene mit Angst, hohem Leidensdruck und Leistungseinbußen verbunden, so Bayer. In Deutschland leiden rund 2 Millionen Menschen an Vorhofflimmern, der häufigsten Herzrhythmusstörung. „Vorhofflimmern ist eine ernst zu nehmende Herzrhythmusstörung“, warnt der Chefarzt. Auch wenn sie manchmal ohne ausgeprägte Symptome auftrete, könne sie zur lebensbedrohlichen Gefahr werden, zu Herzschwäche und Schlaganfall führen. Gerade bei jüngeren Patienten sei das Vorhofflimmern deutlich zu spüren und sehr unangenehm. „Das Herzstolpern setzt plötzlich ein, es kommt zu heftigen Schlägen bis in den Hals hinauf, zu Druckgefühl im Brustkorb und Luftnot. Das Herz schlägt meistens völlig unregelmäßig und schnell mit einem Puls von bis zu 160 Schlägen pro Minute“, sagt Bayer. Wesentlich häufiger trete die Herzrhythmusstörung jedoch bei älteren Menschen auf. „Bei den über 80-Jährigen ist jeder Fünfte ein Kandidat dafür“, sagt der Chefarzt. Er betrachtet das Vorhofflimmern als so genannte Systemerkrankung: Klassische Risikofaktoren seien hoher Blutdruck, Übergewicht, Diabetes, Rauchen und eben das Alter. Gerade bei Jüngeren könne das Vorhofflimmern sehr effektiv behandelt werden. „Man kann damit auf jeden Fall alt werden“, sagt Bayer.