Empfang im Kreis Kleve : Caritas-Präsidentin setzt sich für Erhalt der Sprach-Kitas ein

Eva Maria Welskop-Deffaa (r.) nahm im „Wohnzimmer“ auf der Bühne des Gocher Kastells neben Moderatorin Andrea Franken Platz. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kreis Kleve Nahbar, kritisch und auch selbstkritisch zeigte sich die Präsidentin des Deutschen Caritasverbandes, Eva Maria Welskop-Deffaa, im Gocher Kastell. Die Caritas hatte zum Jahresempfang eingeladen – und viele waren gefolgt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Es ist schon bemerkenswert, wer so alles kommt, wenn die Caritas im Kreis Kleve ruft. Rund 200 Gäste aus Politik und Gesellschaft waren der Einladung zum gemeinsamen Jahresempfang der zwei Verbände in das Gocher Kastell gefolgt. Das macht auch den Stellenwert deutlich, den die Caritas am Niederrhein genießt. Es wurde geplauscht, diskutiert und genetzwerkt, wie man so schön sagt. Aber es ging am Dienstagnachmittag auch um handfeste politische Forderungen.

Zu Gast war dabei unter anderem Eva Maria Welskop-Deffaa. Statt eines Vortrages erlebten die Gäste eine persönliche Begegnung mit der Präsidentin des Deutschen Caritasverbandes, die wie Rainer Borsch, Vorstand des Caritasverbandes Kleve, in seiner Begrüßung sagte, „die erste Frau an der Spitze der Deutschen Caritas ist“. Für den Talk war die Bühne des Kastells neu ausgestattet worden und verwandelte sich fast schon in ein Wohnzimmer. Es ging um Apfelkuchen und Ehrenamt. Sowohl Borsch als auch Welskop-Defaa lenkten den Blick aber auch auf zwei aktuelle politische Fragen, die nicht nur die Caritas umtreiben.

Info Gemeinsamer Empfang seit 2018 Gemeinsamer Empfang Seit 2018 richten der Caritasverband Geldern-Kevelaer und der Caritasverband Kleve einen gemeinsamen Jahresempfang aus. Der Ausrichter wechselt von Jahr zu Jahr, dieses Mal war Kleve dran. Motto Der diesjährige Empfang stand unter dem Motto „#DasMachenWirGemeinsam“, das gleichzeitig auch das Jahresthema der Deutschen Caritas ist.

Besonderes Augenmerk erhielt zum einen das Thema „Rettung der Sprach-Kitas“. Wie berichtet, will die Bundesregierung das entsprechende Förderprogramm stoppen. Dabei sei es ihr nicht nur als Lobbyistin des größten deutschen Wohlfahrtsverbandes, sondern auch als Großmutter von fünf Enkelkindern ein Anliegen, dass das frühkindliche Bildungsprogramm nach 2022 fortgeführt wird, sagte Welskop-Defaa. So hatte sie sich bereits vor dem Jahresempfang in der Gocher Kindertagesstätte Sterntaler über die drei Säulen des Bundesprogramms informiert und trommelte auf der Bühne noch einmal für den Erhalt. Mit einem ersten Erfolg: „Die Fachberatungen konnten viele Unterschriften für die Petition zur Rettung des Bundesprogramms sammeln“, freute sich Rainer Borsch.

Karl Döring, Anne Peters, Stefan Rouenhoff, Eva Maria Welskop-Deffaa, Rainer Borsch und Stephan von Salm-Hoogstraeten (von links). RP-Fotos: Markus van Offern Foto: Markus van Offern (mvo)

Nicht weniger wichtig, aber mehr ein lokales als bundespolitisches Thema ist die Finanzierung der Fachberatungsstellen gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen im Kreis Kleve. „Bisher wird eine Stelle von den Jugendämtern im Kreis Kleve finanziert. Vom Land NRW haben wir aber bereits eine Zusage für drei Stellen“, machte Rainer Borsch den Gästen deutlich.

Mit Blick auf die steigenden Energiepreise kamen natürlich auch die Sorgen und Nöte aller Bürger zur Sprache. Auf dieses Thema angesprochen antwortete Eva Maria Welskop-Deffaa: „Auch ich habe Sorge, die materiellen Fragen treiben mich um. Und natürlich werde ich mich auch für Erhöhung des SGB2-Beitrages und für eine Wohngeldanpassung einsetzen. Ich sehe es aber auch als unsere Aufgabe an, die Menschen zu beraten. Sie müssen von uns zugeschnittene Informationen bekommen, damit die Probleme nicht größer werden als sie sind.“

Die Caritas, mittlerweile 125 Jahre alt, muss sich wandeln, um zukunftsfähig zu bleiben. Beim Thema Digitalisierung zum Beispiel wisse die Caritas, dass hier die jungen Mitarbeiter gefragt sind, sagte Welskop-Deffaa. „Sie sprechen die Sprache des Nachwuchses.“ Ferner wünsche sie sich von allen Mitarbeitenden Zukunftsmut und Zukunftskunst. „Wir müssen die Voraussetzungen schaffen, um kulturelle, ökonomische und auch technische Prozesse zu gestalten.“