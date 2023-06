Einsatz in Bedburg-Hau Heizlüfter fängt Feuer – Mitarbeiter löschen Brand

(RP) Unter dem Stichwort „Gebäudebrand“ in einem metallverarbeitenden Betrieb wurden die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau und der Rettungsdienst des Kreises Kleve am frühen Donnerstagmorgen in das Gewerbegebiet „An der Molkerei“ nach Hasselt alarmiert. Dort war ein Heizlüfter unter der Hallendecke in Brand geraten. Eine Mitarbeiterin hatte den Notruf gewählt. Auf Anweisung der Leitstelle sollten alle Mitarbeiter das Gebäude verlassen