Teilnahme noch möglich Startschuss für Stadtradeln im Kreis Kleve ist gefallen

Rund 5000 Teilnehmer aus dem Kreis treten bereits für die diesjährige Ausgabe in die Pedale. Mehr als 250.000 Rad-Kilometer sind in den ersten Tagen zusammengekommen. Am Montag fiel der Startschuss für die in allen 16 Städten und Gemeinden. Noch bis zum 18. Juni können Radfahrer Kilometer sammeln, ihrer eigenen Gesundheit etwas Gutes tun und dabei das Klima schonen. Die Bürgermeister und der Landrat sind als Botschafter für die Aktion im Einsatz. Bei einer Staffelfahrt wird symbolisch eine Fahrradtasche und eine Luftpumpe an die Nachbarkommune weitergegeben.