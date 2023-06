Straße in Griethausen gesperrt Bienen sorgen für Feuerwehr-Einsatz in Kleve – auch Imker kann Problem nicht lösen

Die Imker am Niederrhein können sich in den vergangenen Tagen über vermehrte Arbeit nicht beklagen. Immer wieder müssen Bienenvölker an teils ungewöhnlichen örtlichen Begebenheiten eingefangen werden. Aktuell hat sich ein Bienenvolk auch unter einem Dach eines Wohnhauses in Kleve-Griethausen eingenistet. Die Feuerwehr musste zur Hilfe gerufen werden.