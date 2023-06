Wer aufsteigen will und darf - und wer nicht Wenn Regeln im Fußball nicht zu verstehen sind

Festgelegt ist in den sogenannten Durchführungsbestimmungen des Westdeutschen Fußball-Verbandes, die den Spielbetrieb regeln, Folgendes: Wenn eine Mannschaft auf den Aufstieg verzichtet, in diesem Fall also einer der Meister in den vier Gruppen der Kreisliga C Kleve/Geldern, rückt das in der Tabelle dahinter stehende Team in die höhere Klasse auf. Wenn es denn will. Ansonsten ist der Nächste in der Tabelle an der Reihe – maximal aber nur der Vierte. So weit, so logisch.