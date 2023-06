Alternativen gesucht Klever Stadthalle plötzlich nicht nutzbar – droht Abi-Ball die Absage?

(mgr) Nichts geht mehr in der Stadthalle Kleve: „Da es aufgrund eines Wasserschadens zu einem Defekt in der Lüftungsanlage gekommen ist, können derzeit keine großen Veranstaltungen in der Stadthalle durchgeführt werden“, erklärt Stadtsprecher Niklas Lembeck auf Nachfrage. Davon sind die Aufführungen der Ballettschule Kranenburg betroffen, die ihr Ballett „Die schöne und das Biest“ an diesem Ort am Samstag, 3. Juni, und Sonntag, 4. Juni, absagen muss. Ilka Klitschka, die die Ballettschule führt, sucht nach Ausweichterminen. Betroffen ist unter anderen aber auch die Abiturientia des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums, die dort ihren Abi-Ball feiern wollte – mit über 400 Schülern, Eltern, Lehrern und Gästen. Auch die Abiturienten suchen deshalb nach einem Ausweichquartier.