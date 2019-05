Medizinische Versorgung Kleverland : Neue Chefärztin für LVR-Suchtabteilung

Anita Toennesen-Schlack, Dr. Brigitte Bohnsack und Hans-Juergen Tuebbing, von rechts, vor dem Klinikgebäude. Foto: Markus van Offern (mvo)

BEDBURG-HAU Die Erwachsenen-Psychiatrie II an der LVR-Klinik Bedburg Hau hat eine neue Leiterin: Dr. Brigitte Bohnsack, die vorher an der LVR-Klinik in Viersen gearbeitet hat. Bei der Arbeit mit Drogenabhängigen fühlt sie sich am richtigen Platz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja Settnik

Sie hat auf der Inneren gearbeitet, war im Rettungswagen unterwegs, hat ihren Facharzt in der Neurologie gemacht und Kinder bekommen. Nach fünfjähriger Familienpause kehrte Dr. Brigitte Bohnsack ins Arbeitsleben zurück und fand in der LVR-Klinik Viersen heraus, was der Schwerpunkt in ihrer Mediziner-Karriere werden sollte: die Abhängigkeitserkrankungen. Nach zehn Jahren als Leitende Oberärztin im Nachbarkreis wechselte Bohnsack nun nach Bedburg-Hau, um in der hiesigen Klinik Chefin zu werden. Chefärztin der Erwachsenen-Psychiatrie II, umgangssprachlich die Suchtabteilung.

„Ich habe im Laufe der Jahre festgestellt, dass mir der Umgang mit Süchtigen liegt. Ich fühle mich bei der Arbeit mit diesen Patienten wohl, habe den Eindruck, akzeptiert zu werden, irgendwie gut anzukommen.“ Dabei sei sie ursprünglich durchaus eher „somatisch orientiert“ gewesen, kümmerte sich also um die körperlichen Erkrankungen. Was ihr vermutlich bei den Suchtkranken hilft, denn wer jahrelang legale oder illegale Rauschmittel konsumiert, hat in der Folge fast immer auch körperliche Probleme.

Info Die leitende Ärztin ist auch fit in Weiterbildung Bedburg-Hau Am Standort gibt es auch Weiterbildung. Viele Nachwuchsmediziner aus dem Ausland qualifizieren sich dort. Erfahrung Dr. Bohnsack arbeitet schon lange als Dozentin für Ärztliche Weiterbildung an der LVR-Akademie Solingen.

Anita Tönnesen-Schlack, Ärztliche Direktorin an den Rheinischen Kliniken, ist froh darüber, dass die Vakanz in der Abteilung mit der Einstellung der neuen Kollegin beendet werden konnte. Prinzip in diesem Bereich der Psychiatrie ist eine „duale Abteilungsleitung“ - Hans-Jürgen Tübbing, der Pflegedienstleiter, ist ein ganz wichtiger Mann und kennt die Erwachsenen-Psychiatrie II seit vielen Jahren. Er und das übrige Mitarbeiterteam wollen es der neuen Chefin leicht machen, sich schnell einzuleben.

Brigitte Bohnsack ist 57 Jahre alt, hat zwei studierende Kinder und einige Ideen für ihre neue Arbeitsstelle. So möchte sie das ambulante Hilfsangebot für junge Cannabis-Konsumenten ausbauen und auch den Menschen mit „Doppeldiagnosen“ helfen. „Sucht geht oft mit Psychosen einher, Alkoholmissbrauch mit Depression“, weiß die Fachärztin. Drogenkranke haben es oft mit psychosomatischen Störungen zu tun. Ein weiteres Tätigkeitsfeld, das noch in der Entwicklung ist: die „nicht-stoffgebundenen“ Abhängigkeiten wie Spiel-, Ess- oder Kaufsucht. Auch sie sollen künftig in Dr. Bohnsacks Abteilung therapiert werden.