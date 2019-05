Wettbewerb : Gesucht: das leckerste Bütterken

Kleve Bäcker Walter Heicks will Brot-Sommelier werden. Seine Projektarbeit schreibt er zum Thema „Das beste niederrheinische Bütterken“. Hierfür benötigt er Geschichten und Rezepte rund um die Stulle.

Wein-Sommeliers kennt man ja, von Bier-Sommeliers hat man auch schon mal gehört. Aber Brot-Sommelier? Bäckermeister Walter Heicks will ein solcher werden. „60 bis 70 gibt es in Deutschland bereits“, sagt Heicks. Der 65-Jährige lässt sich derzeit an der Akademie Deutsches Bäckerhandwerk in Weinheim ausbilden.

Eine solche Geschichte wurde ihm bereits zugetragen. Darin heißt es: „Meine Mutter hat mir in der Schulzeit jeden Morgen ein Bütterken vom niederrheinischen Graubrot mitgegeben. Als Belag gab es immer jungen Käse auf Margarine und frischen Gurken. Das Besondere an diesem Brot war, dass meine Mutter mir immer ein Herz reingeschnitten hat, quasi wie durch ein Backförmchen hinein gedrückt, nur dass sie es selbst von Hand mit viel Liebe und Geduld gemacht hatte. In der ersten Pause habe ich dann mein Bütterken vor den neidischen Blicken meiner Freundinnen ausgepackt, sanft das Herz herausgedrückt und nur den Rand gegessen. Das Herz aus der Mitte habe ich mir dann immer für die zweite Pause aufbewahrt.“

Am Wettbewerb teilnehmen kann jeder, der seine Geschichte und sein Rezept für besonders hält und beides teilen möchte, gerne auch mit Erinnerungsfotos oder Produktfotos. Am 29. Juni oder am 6. Juli sollen die Menschen hinter den besten zehn „Bütterkes“ und Geschichten in die Heickser Backstube in Kleve-Kellen eingeladen werden. Eine fachkundige Jury fällt dann ihr Urteil, um die Gewinner zu küren. Die drei bestbewerteten „Bütterken“ der Verkostung, natürlich in Verbindung mit der dazugehörigen Geschichte, werden in einer Probier-Aktion in einigen Filialen den Kunden zum Test bereitgestellt.