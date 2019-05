Dorfhaus in Goch-Hülm : „Alte Schule Hülm“ erfolgreich

Goch-hülm Die letzte Veranstaltung im Dorfhaus Hoolmans am Hülmer Deich.

(RP) Der Verein „Alte Schule Hülm“ richtete die letzte Veranstaltung im Dorfhaus Hoolmans am Hülmer Deich aus. Sein Vorsitzender Rudolf Verhaag konnte zur Jahreshauptversammlung 63 Teilnehmer begrüßen, die nicht nur Teile ihres Vorstandes neu wählen, sondern auch über den aktuellen Stand der Planungen des Umbaus der Alten Schule in Hülm unterrichtet werden sollten.

Schon einige Jahre bevor die Gaststätte geschlossen wurde, hatten sich die Hülmer mit ihrer Arbeitsgruppe Dorfentwicklung für den Fall, dass es in ihrem Dorf keinen geeigneten Versammlungs- und Veranstaltungsort mehr geben würde, Gedanken gemacht. In der Zusammenarbeit mit der Stadt Goch wurde der Umbau der Alten Schule als beste Möglichkeit gesehen, das Dorfleben auch in Zukunft aufrechterhalten und pflegen zu können. Auf der Basis eines Planungsentwurfes des Architektenbüros Völling hat der Rat der Stadt die hierfür erforderlichen finanziellen Mittel in seiner letzten Sitzung bewilligt. Wenn der Antrag auf Fördermittel beim Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen genehmigt wird, sind letzte Einzelheiten wie Raumzuordnung und Ausstattung festzulegen, so dass der Umbau zeitnah beginnen kann.