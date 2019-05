Sicher zur Schule : Kinder erhalten Tipps für den Schulweg

Kreis Kleve Vorschüler im Kreis Kleve werden mit Medien ausgestattet, die einen Beitrag für den unfallfreien Weg zur Schule leisten sollen. Die Unfallstatistik weist einen positiven Trend auf. Die Zahl der verunglückten Kinder sinkt.

Bereits im letzten Jahr wurde die Schulwegkampagne „Sicher zur Schule“ durchgeführt. „Das Ganze läuft in Kooperation mit der Polizei ab“, erklärt Falk Neutzer, Geschäftsführer der Verkehrswacht: „Gemeinsam mit einem Polizisten laufen die Kinder eines ausgewählten Kindergartens eine Strecke rund um ihren Kindergarten ab.“ Dies war in diesem Jahr in Kleve die Kindertagesstätte „KiKus Wilde 13“, die an der Aktion mit dem Polizisten Dirk Wessels teilnahm. „Es ist uns ein Anliegen, gemeinsam mit den zukünftigen Grundschülern etwas im Bereich der Verkehrserziehung zu tun. Wir vermitteln hier in erster Linie grundlegende Elemente, wie etwa das Überqueren von Kreuzungen oder Kreisverkehren. Wichtig ist, dass die Kinder sicher zur Schule gelangen können“, führt Wessels aus.