Kleve : Fernsehstar sammelt für den kranken Ben

Kleve GZSZ-Star Valentina Pahde kommt am Samstag nach Kleve und unterstützt die Hilfsaktion für den an Leukämie erkrankten dreijährigen Ben.

(RP) Sie spielt in der RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ seit über vier Jahren die Rolle der Sunny Richter: Parallel zu diesem schauspielerischen Erfolg wächst die Schar ihrer Fans kontinuierlich. Bei Instagram sind es bereits über 615.000 Abonnenten, die Valentina Pahde folgen. Am Samstag, 11. Mai, kommt der TV- und Social Media-Star nach Kleve – für eine Autogrammstunde und für den an Leukämie erkrankten drei Jahre alten Jungen Ben, über dessen Schicksal wir ausführlich berichtet haben.