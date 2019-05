Monatsbericht : Zahl der Hartz-IV-Empfänger ist im April leicht angestiegen

Kreis Kleve Dennoch bleibt der Gesamt-Trend zu sinkenden Zahlen erkennbar.

Auch wenn die Anzahl der SGB-II-Bedarfsgemeinschaften (BG) leicht auf nunmehr 8638 gestiegen ist (plus 74), so bleibt der Gesamt-Trend zu sinkenden Zahlen dennoch erkennbar. Denn im Vorjahresmonat (04/2018) lag Anzahl der BG noch um 744 höher bei 9382. Der aktuelle Bericht zur Grundsicherung für Arbeitsuchende des Jobcenters Kreis Kleve zeigt, dass im April 2019 insgesamt 15.939 Menschen in den BG leben. Neben den 11.626 erwerbsfähigen Leistungsberechtigten sind dies 4.313 Sozialgeldempfänger – in der Regel Kinder.

Die Integrationszahlen, also die Anzahl der Vermittlungen in Arbeit, werden mit einer Wartezeit von drei Monaten in der Statistik abgebildet. Im Dezember 2018 konnten 203 Personen in versicherungspflichtige Vollzeit- oder Teilzeitbeschäftigung vermittelt werden, weitere 96 Menschen arbeiten nun in einem Minijob. „Damit konnte im Jahr 2018 mit insgesamt 4461 Vermittlungen das hohe Niveau der letzten Jahre gehalten werden“, sagt Landrat Wolfgang Spreen. „Jede Integration in Arbeit bietet dem betroffenen Menschen die Chance auf eine nachhaltige Unabhängigkeit von Sozialleistungen“, so Spreen weiter. Die Betroffenen profitieren dabei von der großen Nachfrage auf dem Stellenmarkt. Aufgrund der robusten deutschen Konjunktur werden in weiten Teilen der Wirtschaft Fach- und Hilfskräfte gesucht.