Sex & Drugs & Rock’n’Roll : Von Bindung, Beziehung und Gefühl

Prof. Klaus Hoffmann (v.l.), Felicia Heidenreich-Dutray,Prof. Ian Needham, Prof. Angela Moré, Jack Kreutz, Klaus Lüder. Foto: Matthias Grass

Bedburg-Hau 25 Jahre forensische Fachtagung „Sex & Drugs & Rock’n’Roll“ in der LVR-Klinik Bedburg-Hau.

„More than a feeling“ von Boston war der Erfolgssong der ersten LP der Rockgruppe und gibt jetzt der Fachtagung für forensische Psychiatrie in der LVR-Klinik Bedburg-Hau den Titel: „More than a feeling – Bindung, bindungslos, mehr als ein Gefühl?“ heißt es nämlich in den nächsten drei Tagen, wenn dort 350 Fachleute aus Psychiatrischen Kliniken miteinader über Therapie und Maßregelvollzug diskutieren. Es geht drei Tage lang im Gesellschaftshaus der LVR-Klinik Bedburg-Hau in Vorträgen und Arbeitsgruppen um’s Gefühl, um die Bindung, um die Persönlichkeitsentwicklung und welche Auswirkungen sie auf späteres Handeln hat, es geht darum, ob die Bindungstheorie vom Verhältnis der Mutter zu ihrem Kind rundweg anwendbar ist. Und es geht auch darum, ob Bindung steuerbar ist oder sich ergibt, wie eine Wahlverwandtschaft.

Dazu brachte Professor Klaus Hoffmann vom Zentrum für Psychiatrie in Reichenau und Dozent in Konstanz das schöne Bild von der „Anna selbdritt“, jener mittelalterlichen Darstellung von Jesu mit Mutter Maria und „Oma“ Anna: Hier kann das Kind wählen, wem es sich zuwendet, sagt Hoffmann. Zuvor hatte Professor Ian Needham aus St. Gallen die Frage in den Raum gestellt, ob Bindung überhaupt steuerbar ist. Felicia Heidenreich-Dutray, die sich in Lausanne und auf der Tagung vor allem mit transkulturellenr Psychiatrie befasst, erklärt, dass, wenn der Therapeut sich sorgsam um den Patienten kümmert, eine Bindung möglich wäre. Prof. Angela Moré wird sich damit befassen, wie sich Gewalttaten und erlittene Demütigungen auf die Nachkommen von Opfern und Tätern auswirken, welche Wirkung schlechte Bindungen auf die nächsten Generationen haben. Und es geht, so Heidenreich-Dutray um den Umgang mit Patienten aus anderen Kulturen und Kulturvermittlern. Kurz: Es verspricht, wieder eine spannende Tagung zu werden, die aus ihren „wilden“ Zeiten noch den Titel hat, sonst aber in den vergangenen Jahren erwachsener geworden ist, blickt Forensik-Chef Jack Kreutz auf die Geschichte der Tagung, die in diesem Jahr ihr 25. Jahr feiert, zurück. Es sei erstmals öffentlich über den Maßregelvollzug diskutiert worden, sagt Klaus Lüders, Leiter des Fachbereichs Forensik beim Landschaftsverband Rheinland.

Tatsächlich ist es mehr als ein Gefühl, wenn man an zurückdenkt, als in Bedburg-Hau vor 25 Jahren die erste Fachtagung für forenische Psychiatrie startete und provozierte. Provozierte, weil erstmals Themen aus dem Maßregelvollzug öffentlich diskutiert wurden, weil Fachleute aus der ganze Republik zusammenkamen im offenen Diskurs und weil das Ganze auch noch unter dem treffenden wie nicht für wenige anstößigen Titel „Sex & Drug & Rock ’n’ Roll“ startete – ging es doch unter diesem Titel um den Umgang mit straffällig gewordenen Patienten aus dem Maßregelvollzug (sex & drugs). Dazu wurde das jeweilige Thema mit dem Song aus einem Rock-Album erklärt.