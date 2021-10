Statistik September 2021 : Der Arbeitsmarkt geht mit Schwung in den Herbst

Der Arbeitsmarkt geht mit Schwung in den Herbst

Die Agentur für Arbeit in Wesel legte ihren Monatsbericht für September vor.

KREIS KLEVE Die Arbeitslosenquote ging gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozentpunkte auf 5,0 Prozent zurück. Der Rückgang der Arbeitslosigkeit fiel stärker aus als im September 2019, also vor der Pandemie.

Die Herbstbelebung hat eingesetzt und im September zu einem deutlichen Rückgang der Arbeitslosigkeit geführt. Dies betrifft sowohl den Kreis Wesel als auch den Kreis Kleve. Dabei fiel der Rückgang der Arbeitslosigkeit stärker aus als im September 2019, also vor der Pandemie. Die positive Entwicklung lässt sich zudem an den steigenden Einstellungen ablesen, von denen auch arbeitslose Menschen profitierten. Gleichzeitig waren in den ersten neun Monaten des Jahres rund 2500 weniger Arbeitslosmeldungen nach einer Kündigung oder dem Auslaufen eines befristeten Arbeitsvertrages zu verzeichnen“, sagt Barbara Ossyra, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Wesel.